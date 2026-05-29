Piace, è attesa su tre fronti, Zerminiani verso il Carpi

Non ha ancora firmato materialmente, ma non ci sono dubbi circa la permanenza di mister Arnaldo Franzini sulla panchina del Piacenza. In attesa del rientro dagli Stati Uniti del presidente Marco Polenghi, per il Piace ora è attesa legata a più fronti. Il primo è quello legato all'ingresso dell'annunciatissimo nuovo socio che, come confermato dallo stesso numero uno biancorosso, avverrà a breve e, si spera, porterà risorse ulteriori. Attesa per conoscere il destino del club nella stagione 2026/2027: impossibile al momento stabilire quali siano le possibilità di ripescaggio visto che è necessario attendere la presentazione delle domande di iscrizione alla Serie C per capire se realmente ci sarà necessità di integrazione degli organici attraverso ripescaggi e riammissioni.

E per finire, attesa per definire un ruolo fondamentale nell'organigramma: si tratta ovviamente della figura del direttore sportivo. Sul futuro di Carlo Zerminiani è necessario, anche in questo caso, il rientro dI Polenghi che, con i suoi uomini, deciderà su chi investire per il ruolo di uomo-mercato. L'ex dirigente del Lumezzane nel frattempo, ha avuto contatti anche con il Carpi che ha da poco salutato Marco Bernardi: l'ex ds del Fiorenzuola è sbarcato infatti alla Reggiana. Molto probabile che Zerminiani accetti la proposta del Carpi e dunque per il Piace si debba aprire la caccia a un nuovo ds. Tutti i dettagli e i nomi dei possibili successori nel servizio pubblicato sul quotidiano Libertà.