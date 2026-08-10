Piace e e Nibbiano, esordio esterno. Il Fiorenzuola al Pavesi. Derby alla seconda

Alla prima giornata del campionato di Serie del 6 settembre, il Piacenza sfiderà in trasferta la Tritium, il Fiorenzuola riceverà lo Scanzorosciate mentre la matricola assoluta Nibbiano&Valtidone sarà di scena sul campo del Club Milano. Subito un derby alla seconda giornata quando, al Curtoni di Borgonovo, il Nibbiano riceverà il Fiorenzuola. Al settimo turno, l'11 ottobre, sfida da non perdere sul campo di Fiorenzuola dove sarà di scena il Piace. Il 1° novembre, al Garilli, storico duello tra i biancorossi e la matricola di mister Rastelli.

Questo quanto stabilito oggi, lunedì 10 agosto, dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha finalmente pubblicato i calendari dei nove gironi di Serie D per la stagione 2026/2027. Ovviamente il raggruppamento B è quello che interessa gli appassionati piacentini e dove sono confluite le tre formazioni di casa nostra.