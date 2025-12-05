Piace, l’ex Ravenna Manuzzi nel mirino per l’attacco
Dopo la partenza di Pino, il club biancorosso a caccia di una punta
Redazione Online
|31 minuti fa
Francesco Manuzzi
È Francesco Manuzzi il nuovo obiettivo di mercato del Piacenza.
Per rimpolpare il reparto offensivo dopo l’addio di Antonino Pino (alla capolista del girone B di Serie D, Folgore Caratese), la società biancorossa ha messo nel mirino anche il centravanti del Forlì di 31 anni.
Finora 13 presenze e nessun gol per l’attaccante che, nello scorso campionato di Serie D, ha contribuito in maniera determinante alla cavalcata del Ravenna, secondo ma ripescato tra i professionisti.
Il nome di Manuzzi non è il solo sul taccuino del direttore sportivo Carlo Zerminiani.