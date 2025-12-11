Piace, non solo un bomber in arrivo: Sartorelli per la difesa
L'arrivo del terzino sinistro ex Grosseto per sopperire alla prolungata assenza di Zaffalon
Redazione Online
|2 ore fa
Il Piacenza si sta muovendo all'interno della finestra del mercato di riparazione e non solo per inserire in rosa un nuovo attaccante (Manuzzi del Forlì è il principale candidato per vestire il biancorosso), ma anche per sistemare lacune legate a infortuni che hanno privato mister Arnaldo Franzini di alcune pedine. A breve sarà annunciato da via Gorra l'arrivo di Mattia Sartorelli, 18enne terzino sinistro, svincolatosi dal Grosseto. L'arrivo del classe 2007 è dettato dal lungo stop cui è costretto Lorenzo Zaffalon.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Albergo distrutto dai minori stranieri». Il Comune paga 50mila euro
2.
Si perde tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo: ritrovato a tarda sera
3.
Aggredita da uno sconosciuto con una mannaia, a Milano gesto folle contro una donna piacentina
4.
Fiorenzuola, una strana creatura al posto dell'albero di Natale