Piace, non solo un bomber in arrivo: Sartorelli per la difesa

Il Piacenza si sta muovendo all'interno della finestra del mercato di riparazione e non solo per inserire in rosa un nuovo attaccante (Manuzzi del Forlì è il principale candidato per vestire il biancorosso), ma anche per sistemare lacune legate a infortuni che hanno privato mister Arnaldo Franzini di alcune pedine. A breve sarà annunciato da via Gorra l'arrivo di Mattia Sartorelli, 18enne terzino sinistro, svincolatosi dal Grosseto. L'arrivo del classe 2007 è dettato dal lungo stop cui è costretto Lorenzo Zaffalon.