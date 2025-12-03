Piace Skaters, a Imola un'altra spedizione super

Ottimo esordio nella stagione invernale per i ragazzi di Piace Skaters. La prima gara di pattinaggio inline si è disputata al PalaGenius di Imola, dove dieci atleti della società guidata dalla presidente Eleonora Dallavalle si sono brillantemente disimpegnati nelle due discipline del “roller cross” e del “free jump”. Subito vittoria per Nicolò Carnieletto, che si conferma imbattibile sulla pista di Imola alla prima uscita nella categoria Ragazzi, dove ha dominato la gara di roller cross. Non pago, Nicolò ha gareggiato anche nella specialità di salto, ottenendo comunque un ottimo 4° posto. Doppio impegno anche per l’altro alfiere della squadra piacentina, Samuele Paradasi, che sale sul 2° gradino del podio nella gara di roller cross e si classifica 6° in quella di salto. Si è invece fermata in semifinale la corsa di Matilda Epifani, con un 8° posto finale. Scendendo di categoria altro piazzamento nei primi dieci per Nicole Stini, sesta al traguardo tra le Allieve. L’altra allieva piacentina, Valentina Carioti si è classificata al 18° posto. Nella categoria Ragazzi femminile, piazzamento tra le prime dieci sfiorato per Maya Barilli (11° posto), mentre Emma Marzaroli si è piazzata al 15°. Hanno ben figurato nella categoria delle più giovani, Esordienti femminile, Matilde Bonelli (quarta), Elisa Marzaroli (ottava) e Norma Moschin giunta al 14° posto.