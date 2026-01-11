Piace spento, solo un pari con il Cittadella

Il Piacenza deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria del 2026, al "Garilli" finisce 1-1 contro il Cittadella Vis Modena. Biancorossi che devono inseguire dopo il vantaggio di Morello, ma Campagna pareggia nel giro di 120 secondi. Il forcing successivo porta a poche occasioni per una squadra apparsa ancora sottotono rispetto alle ultime uscite del 2025.

Franzini conferma il solito 4-3-1-2, ma con Manuzzi all'esordio dal 1' minuto in coppia con D'Agostino. L'inizio è però da dimenticare, al primo affondo gli ospiti sbloccano con Morello che dalla sinistra si accentra e sorprende Ribero con un destro secco da fuori area. Ci pensa Campagna però a rimettere tutto in parità un paio di minuti più tardi, cross di Cabri e perfetto colpo di testa che vale il pareggio. I biancorossi faticano, mentre il Cittadella va a un passo dal raddoppio ancora con Morello che calcia a botta sicura su mischia da corner e trova il salvataggio sulla linea di Martinelli. Appena prima della fine del primo tempo buona chance per Campagna che approfitta di un'uscita sbagliata del portiere, colpo di testa da fuori area largo di poco. Nel secondo tempo entrano Trombetta e Mustacchio, Martinelli ci prova da lontano e chiama Anino alla parata in tuffo. L'ultima occasione arriva nel recupero, tacco di Campagna per Garnero che da buona posizione spara alto.

Biancorossi superati in classifica dalla Pistoiese (2-0 sulla Rovato Vertovese). La capolista Lentigione (1-1 con la Pro Sesto) resta a sei punti, al secondo posto si consolida il Desenzano (2-0 a Palazzolo). Domenica prossima trasferta a Imola (inizio ore 15).

Il tabellino

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri (39' st Ciuffo), Sbardella, Martinelli, Bertin; Lordkipanidze (39' pt Mazzaglia), Putzolu, Poledri; Campagna (45' st Garnero); D'Agostino (20' st Mustacchio), Manuzzi (Trombetta). A disposizione: Kolgecaj, Silva, Bianchetti, Sartorelli. All. Franzini.

Cittadella Vis Modena (4-4-2): Anino; Carretti, Fort, Boccaccini, Calanca; Morello (39' st Sala), Marchetti (29' st Dodaro), Mandelli, Camara (12' st Sardella); Arrondini (31' st Formato), Caprioni (43' st Teresi). A disposizione: Celenza, Manzotti, Sabotic, Barozzini. All. Bertani.

Reti: 14' pt Morello (C), 16' pt Campagna (P).

Arbitro: Papagno (Roma 2), assistenti Ferrara (Castellammare di Stabia) e Lemos (Nola).

SERIE D

Risultati



Classifica

