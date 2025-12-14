Piace sul velluto: poker al Coriano e terzo posto

Gara senza storia per il Piacenza, che al Garilli supera facilmente il Tropical Coriano per 4-1. Ottavo risultato utile e quarta vittoria consecutiva costruiti nel primo quarto d’ora, anche grazie all’espulsione del difensore ospite Cannino (pallone trattenuto su azione pericolosa al limite dell’area) e alle imprecisioni del portiere romagnolo De Gori.

Vantaggio al 16’ su calcio di rigore: Carnesecchi atterra D’Agostino in area e l’arbitro Tedesco non ha dubbi, dagli undici metri Taugourdeau spiazza Gori. Tre minuti dopo il raddoppio, stavolta con D’Agostino che si mette in proprio, salta il difensore con un tunnel e appoggia alle spalle del portiere sul primo palo.

Mustacchio ci riprova da fuori, ma il terzo gol arriva comunque prima della mezz’ora: su sviluppi di calcio d’angolo, troppo spazio per Poledri che carica il tiro dal limite e buca ancora De Gori.

Nella ripresa, il Tropical Coriano prova a mischiare con tre cambi al 60’, ma il Piacenza chiude i conti con il poker di Mustacchio, che parte da sinistra sullo splendido lancio di Poledri e trova l’angolino più lontano. Dopo il 4-0, il miglior momento dei riminesi, che si fanno sotto con un paio di occasioni e segnano il gol della bandiera con Riccardi, bravo a trovare l’angolino dal limite, ma con sospetto di fuorigioco attivo di un attaccante a ostruire la visuale di Ribero.

Pasquini ci riprova, ma non centra lo specchio biancorosso, così la gara si avvia serenamente alla conclusione con i cambi di mister Franzini: dentro anche il nuovo arrivato Sartorelli, alla pari di Mazzaglia, Bianchetti, Ciuffo al rientro dell’infortunio e spazio anche all'esordio in campionato per Sollini.

Piacenza che resta a -3 dalla capolista Lentigione, ma ora è terzo a pari merito con la Pro Sesto a quota 32 dopo aver scavalcato la Pistoiese, di nuovo sconfitta nello scontro diretto contro il Desenzano secondo. Sabato ultima gara del girone d’andata e del 2025 in casa del Crema.

Il tabellino

Piacenza-Tropical Coriano 4-1

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri (18’ s.t. Ciuffo), Silva, Martinelli, Bertin (37’ s.t. Sartorelli); Poledri, Taugourdeau, Putzolu; Lordkipanidze (33’ s.t. Mazzaglia); D’Agostino (29’ s.t. Bianchetti), Mustacchio (40’ s.t. Sollini). All. Franzini. Panchina: Kolgecaj, Sbardella, Pizzi, Trombetta N.

Tropical Coriano (3-4-3): De Gori; Cannino, Anastasi, Rossi; Omokaro (16’ s.t. Moricoli), Carnesecchi (16’ s.t. Enchisi), Danieli (36’ s.t. Bartoli), Riccardi; Barbatosta (16’ s.t. Franco), Pacchioni (33’ p.t. Pasquini), Malo. All. Scardovi. Panchina: Pollini, Capicchioni, Pungelli, Brisku, Bartoli.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia.

Reti: 16’ p.t. rigore Taugourdeau (P), 19’ p.t. D’Agostino (P), 27’ p.t. Poledri (P); 17’ s.t. Mustacchio (P), 20’ s.t. Riccardi (TC).

