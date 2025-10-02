Piace, un'altra partita senza tifosi sugli spalti
Dopo la trasferta di Rovato, porte chiuse anche al Comunale di San Giuliano Milanese
Redazione Online
|2 ore fa
Un'altra gara senza tifosi. Il Piacenza, dopo l'esperienza vissuta con il Rovato due settimane fa, affronta la trasferta di San Giuliano, in programma domenica prossima, ma non sarà supportato dal sostegno degli ultras. Il mancato rilascio della certificazione di agibilità per il pubblico da parte della Commissione per il pubblico spettacolo, al Comunale di San Giuliano Milanese, i cancelli rimarranno chiusi. Ovvio il malcontento tra i tifosi, ma anche da parte della squadra che, nel girone D di Serie D, è la sola, insieme alla Pistoiese, a muovere tifosi in numero consistente per la categoria.