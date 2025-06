Piacentini subito in luce tra i mille nuotatori

Nuotatori piacentini subito protagonisti alla prima giornata del trofeo nazionale Vittorino da Feltre. Quest'anno la 43esima edizione della manifestazione organizzata dalla società canottieri piacentina ha richiamato l'attenzione di oltre 980 atleti, in rappresentanza di una trentina di società natatorie provenienti, oltre che dall'Emilia Romagna, da Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte. La manifestazione, che si chiuderà domani, è ormai una piacevole tradizione per la Vittorino, ma stavolta ha avuto un tocco di “sapore” in più visto che ha ufficialmente inaugurato il nuovo corso della piscina olimpionica, intitolata pochi giorni fa al campione Giacomo Carini , che con questi colori è praticamente cresciuto e diventato l'atleta capace di conquistare il record italiano nei 200 metri farfalla e anche l'accesso alle Olimpiadi. Lo scorso anno era presente e aveva dato spettacolo, questa volta purtroppo è stato costretto a dare forfait perché impegnato a Livigno con il suo team a preparare i prossimi impegni nazionali, a partire dal trofeo internazionale Sette Colli che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 giugno. «Una prima bellissima giornata della nostra manifestazione nazionale – il commento di Gianluca Parenzan dello staff tecnico del team del nuoto della Società Canottieri Vittorino da Feltre – soprattutto per il fatto che abbiamo inaugurato la piscina intitolata a Giacomo, un evento nell'evento che ogni anno si ripete e che dà lustro alla nostra società».Nelle gare assolute, da applausi Ludovica Bonini della squadra “Nera” prima nei 100 metri rana, la doppietta “Nera” nei 200 metri dorso con il primo posto per Giovanni Cornelli e il secondo per Alessandro Barbazza e i ragazzi della Società Canottieri Nino Bixio che hanno fatto tripletta nei 50 metri farfalla con Luca Trespidi primo, Gioele Paron secondo e Alessandro Malfasi terzo, Cecilia Ricci che ha vinto la categoria Juniores nei 50 metri rana, Leonardo Bricchi che è arrivato terzo nei 50 metri dorso, Gioele Paron e Alessandro Malfasi che sono arrivati primo e secondo nei 50 metri stile libero.