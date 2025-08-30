Piacenza Baseball, due giorni per realizzare il sogno A
Sabato pomeriggio gara3 e domenica mattina gara4 dopo l'1-1 in casa contro San Bonifacio
Leonardo Piriti
|2 ore fa
Paolo Cetti in azione
Non si è ancora conclusa la lunga stagione agonistica del Piacenza Baseball, impegnato nei play off di Serie B per la salita in Serie A.
La squadra biancorossa, reduce dal pareggio interno con il Crazy San Bonifacio al termine delle prime due gare, questo pomeriggio alle 15 (sabato) affronterà gli avversari veronesi in trasferta, disputando gara3 per poi passare a gara4 domani mattina (domenica) alle 11.
Dunque si riparte dall'1-1 del De Benedetti e nell'eventualità che anche i prossimi due incontri si concludessero con un risultato di parità, si renderebbe necessaria gara5, da giocare domenica pomeriggio