Piacenza Baseball, play off senza stress: «Vogliamo divertici»

È finalmente tempo di play off per la promozione in Serie A per il Piacenza Baseball, che sul diamante di casa oggi (gara 1 alle 11, gara 2 un’ora dopo la conclusione di gara1) riceve i veronesi della Crazy Sambonifacese, dominatori del Girone B di Serie B, concluso con due sole sconfitte. I biancorossi avevano terminato, invece, il Girone A al secondo posto.

Guardando risultati e classifica delle due contendenti, i veneti partono con il favore del pronostico e non solo in considerazione di questi numeri. «San Bonifacio rispetto a noi vanta una maggiore esperienza nel campionato di Serie B – spiega Davide Imberti, presidente del Piacenza Baseball – e qualche “veterano” in più; però siamo ai play off e quindi è come ripartire da zero. Siamo felici di essere arrivati a tagliare questo importante traguardo, devo ammettere che non era stato preventivato. Inatteso, forse, ma non arrivato per caso, poiché questo gruppo di ragazzi, mi piace ribadire tutti giovanissimi in età under 18 e tutti piacentini, negli ultimi anni hanno già avuto modo di distinguersi anche in ambito giovanile e non a caso, quest’anno, oltre ai play off di Serie B saranno protagonisti anche nei play off nazionali U18».

Nessuna pressione da parte della società, su questo il presidente Imberti è molto chiaro: «Il discorso pre gara l’ho già preparato e sarà molto breve e consiste in: mettetecela tutta e divertitevi»

Il calendario play off

Oggi gare 1 e 2 a Piacenza; sabato 30 agosto a San Bonifacio (ore 11 gara 3); eventualmente domenica 31 agosto a San Bonifacio (ore 11 gara 4, a seguire in caso di parità gara 5). Si gioca al meglio delle 5 partite.