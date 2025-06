Piacenza Baseball, scatto playoff

Doppio successo su Brescia per il Piacenza Baseball, due gare mai in discussione con vantaggi maturati all’inizio e consolidati nella parte centrale del match. Grazie alla doppia sconfitta di Mondovì ed al pareggio dell’Ares, i biancorossi consolidano il terzo posto in classifica nel campionato di Serie B, avvicinandosi addirittura al secondo e consolidandosi in zona play off.

Gara 1

PIACENZA 4-1-0-0-0-1-3-0-0 9

BRESCIA 0-0-0-1-0-0-2-0-1 4

Formazione: Hernandez 2b, Pancini dh, Chacon ss, Salgado ric, Cetti ed (Albasi ph, Mandas pr, Contardi es), Calderon es (Carsana es/ed), D'Auria 1b, Scalera 3b, Zironi ec. Lanciatori: Tosini (rl3.2 bv3 bb4 k4 pgl1), Lovattini (rl 2.1 bv1 bb0 k2 pgl0), Lettieri (rl 0.0 bv1 bb3 k0 pgl2), Sanna (rl 2.0 bv2 bb2 k0 pgl0), Ramirez (rl1.0 bv1 bb1 k1 pgl1).

Piacenza apre il primo incontro con il piede affondato sull’acceleratore, assicurandosi subito quattro punti al primo attacco, aggiungendone un altro al secondo. Le valide di Hernandez (doppio), Pancini, Chacon, Calderon, la base a Cetti e la volata di sacrificio di Salgado fruttano un parziale di 5-0 a metà del secondo inning. Complice una difesa solida ed un monte di lancio concreto, la partita si porta sui due terzi della durata con i biancorossi in pieno controllo. Brescia tenta la rimonta al settimo attacco segnando due punti ma il provvidenziale rilievo di Sanna, salito in pedana in situazione di basi piene e zero outs, costringe l’attacco bresciano ad una volata interna e ad un doppio gioco magistralmente girato dall’asse Hernandez-Chacon-D’Auria, getta acqua sul fuoco appena appiccato dai biancoblu. Ramirez chiude poi il nono concedendo un’unica segnatura che fissa il finale sul 9 a 4. Sugli scudi in attacco Pancini, con quattro valide su sei turni e due rbi; Chacon due su tre e due rbi e Zironi due su quattro. Lanciatore vincente Lovattini con due riprese pressoché perfette.

Gara 2

PIACENZA 1-0-3-2-7-0-0-0-0 13

BRESCIA 2-0-0-0-0-1-4-1-0 8

Formazione: Hernandez 2b/lan, Pancini ric, Chacon ss, Salgado dh (Travaini, Ramirez 3b), Cetti ed (Carsana), Calderon es (Contardi), D'Auria 1b, Scalera 3b/2b, Zironi ec (Mercedes). Lanciatori: Da Silva (rl6 bv8 bb0 k4 pgl3), Albertini (rl0.1 bv4 bb0 k1 pgl3), Hernandez (rl2.2 bv2 bb0 k2 pgl1).

Anche in gara due la squadra di D’Auria apre il primo inning segnando subito grazie al doppio di Hernandez ed al successivo singolo in campo opposto di Pancini. Brescia però non sta a guardare ed al cambio campo ribalta il punteggio portandosi in vantaggio 2-1. Da questo momento sale in cattedra Da Silva che, seppur toccato con alcune valide bresciane, non concede più punti fino al sesto inning. Nel frattempo i biancorossi scatenano le mazze e, con dodici segnature tra terzo, quarto e quinto inning, spaccano in due la partita. Protagonisti di nuovo Pancini, Calderon e Scalera ciascuno con due rbi, ed Hernandez con tre valide su cinque turni, di cui due doppi. Quando tutto lasciava presagire la sospensione anticipata, al settimo attacco Brescia non ci sta, inizia a colpire duro con le mazze i rilievi piacentini e, con quattro punti segnati riapre di fatto la partita. I biancorossi sono un po’ spaesati in attacco e, dopo aver dilagato nella parte centrale del match, in quella finale non riescono più a produrre punti; il rilievo finale di Hernandez però, fa si che la festa piacentina sia solo rimandata di un paio di innings.

Risultati

Brescia-Piacenza 0-2 (9-4 13-8), Ares-Rho 1-1 (9-8 6-13), Cabs Seveso-JFK Mondovì 2-0 (7-6 9-8) Catalana Alghero-Old Rags Lodi 2-0 (24-9 8-7)

Classifica

Cabs Seveso 842 (19-16-3), JFK Mondovì 750 (20-15-5), Piacenza 600 (20-12-8), Ares 500 (20-10-10), Brescia 400 (20-8-12), Rho 368 (19-7-12), Catalana Alghero 300 (20-6-14), Old Rags Lodi 250 (20-5-15)