Piacenza Basket Club, conferma di Vencato e attesa-ripescaggio

Per il secondo anno consecutivo sarà coach Paolo Vencato a guidare il Piacenza Basket Club, con la società del presidente Paolo Zanchin che si affida nuovamente all'esperienza e alla caratura del tecnico cremonese. Arrivato la scorsa estate sulla panchina biancorossa, Vencato ha guidato con profitto il Piacenza Basket Club nel campionato di Divisione Regionale 1 (l'ex serie D), dove la promozione è sfumata nel girone a tre di sola andata finale che metteva in palio due promozioni. Ad Anzola Emilia, Massari e compagni erano stati battuti dal Ferrara e dal Modena, vedendo sfumare sul più bello una cavalcata trionfale che fino a quel momento aveva visto una sola ininfluente sconfitta in regular season. Primo posto nella stagione regolare, idem nel girone verde di seconda fase (da imbattuti), vittoria casalinga nella sfida secca di "semifinale" contro Massa Lombarda in un PalaSanLazzaro infuocato i capitoli dell'avventura a cui è mancato solo il lieto fine. La società del presidente Zanchin ha presentato la domanda di ripescaggio in serie C e ora attende gli esiti.