Piacenza Basket Club, il giorno del giudizio

Oggi è il giorno del giudizio per il Piacenza Basket Club. La formazione di coach Vencato, dopo aver dominato per l'intera stagione di Divisione Regionale 1 è attesa dall'ultimissimo sforzo: ad Anzola, in caso di successo su Modena, i biancorossi saranno promossi in Serie C. Ieri, successo di Ferrara che, in precedenza, aveva sconfitto proprio i piacentini nel primo match della finale a tre. Ora l'ultima giornata che propone un match da vietare ai deboli di cuore. Palla a due fissata alle 20 in un confronto che vale la stagione.