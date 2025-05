Piacenza Basket, il sogno Serie C parte con Massa Lombarda

Una notte che regalerà emozioni forti. Stasera il Piacenza Basket Club sarà a un bivio cruciale per la stagione in Divisione Regionale 1. Alle 21.30 al PalaSanLazzaro la squadra di coach Paolo Vencato sfiderà il Lusa Basket Massa, formazione di Massa Lombarda (Ravenna), in una gara senza appello che emette già un primo verdetto: chi perde dovrà salutare l’annata, mentre la vincente approderà (insieme a chi la spunterà domani tra Ferrara e Budrio e tra Modena e Persiceto) alla finale a tre, in programma dal 23 al 25 maggio ad Anzola (Bologna), con due pass in palio per la Serie C.Massari e compagni arrivano all’appuntamento dopo una cavalcata trionfale che però non ammette cali di concentrazione, perché il percorso-promozione non è ancora finito, anzi - per un regolamento un po’ bizzarro - prevede ora una sorta di semifinale secca che non lascia spazio a errori, garantendo poi un minimo margine in più nel girone a tre conclusivo. I biancorossi hanno perso fin qui una sola partita in regular season, nel girone di ritorno a domicilio di Modena, rivale più qualificata nel girone A, mentre nel raggruppamento verde 1 di seconda fase Piacenza è stata implacabile, chiudendo con sole vittorie e garantendosiquel primo posto che permette di giocare la sfida secca di stasera sul parquet amico.Dal canto suo, Massa Lombarda ha chiuso il girone verde 3 di seconda fase al secondo posto a quota 14 punti, gli stessi di Mo.Ba . Modena, premiata però dagli scontri diretti. In precedenza, il Lusa Basket Massa aveva dominato il girone C (romagnolo) con 34 punti, con 17 vittorie e 3 sconfitte. Tra gli elementi più pericolosi, Simone Fabbiani (ala forte, 154 punti in seconda fase) e Matteo Caroli (ala piccola, 113 punti).