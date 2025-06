Piacenza capitale italiana della scherma

È tutto pronto a Piacenza per lo storico appuntamento con i Campionati italiani Assoluti di scherma, in programma a Piacenza Expo e PalaBanca (finali) da domani al 10 giugno.

La kermesse tricolore inaugurerà ufficialmente il nuovo quadriennio olimpico che, dopo le emozioni di Parigi 2024, condurrà verso Los Angeles 2028, con Piacenza che sarà - come già preannunciato dalla Federscherma in sede di presentazione dell'evento - «un grande spettacolo sia dal punto di vista agonistico che della cornice, con un allestimento innovativo e suggestivo costruito ad hoc per un’edizione speciale».

Dodici gli scudetti che saranno assegnati nelle sei giornate di competizioni: sei titoli individuali delle tre armi (spada, fioretto e sciabola maschile e femminile) e sei titoli a squadre di Serie A1. I Tricolori di Piacenza tireranno la volata agli Europei di Genova (14-19 giugno) e saranno un'importante vetrina per tutti i "big" della lama.

Ai Campionati Italiani Assoluti, infatti, saranno presenti 12 dei 13 campioni e campionesse medagliati agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi (Marini, Bianchi e Foconi nel fioretto maschile, Errigo, Volpi, Favaretto e Palumbo nel fioretto femminile, Fiamingo, Santuccio, Rizzi e Navarria nella spada femminile e Samele nella sciabola maschile), numero che sale a 17 contando anche le precedenti edizioni di Tokyo (Batini, Cipressa, Isola e Berrè) e Rio de Janeiro (Santarelli).

Prime due giornate dedicate alla sciabola, poi sabato e domenica spazio al fioretto e chiusura lunedì 9 e martedì 10 con la spada.