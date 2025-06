Piacenza domina i Regionali di cross country eliminator

Festa piacentina al Val d’Enza Bike Park di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), sede dei campionati regionali XCE (cross country eliminator) di mountain bike. Ben sette delle dieci maglie, infatti, sono finite nella nostra provincia, che ancora una volta si conferma ai vertici della disciplina.

A recitare la parte del leone, il Team Scott Gagabike, che in terra reggiana ha conquistato l’esatta metà dei titoli in palio (5 su 10), oltre a mandare altri 12 biker a podio, mentre altri due titoli portano la firma dell’Hard Rock Race (oltre ad altri due argenti), con podi conquistati anche dal Lugagnano Off Road.

Negli Esordienti primo anno, argento per Gian Luca Gaudenzi (Lugagnano Off Road) e bronzo per Simone Stefanoni Cigalla (Team Scott Gagabike). Nei secondi anni, quest’ultima società ha brindato alla vittoria di Tommaso Poggi, autore del bis di maglie dopo quella conquistata nel cross country olimpico. Una doppietta che è anche piacentina di giornata grazie al secondo posto di Nicolò Castellana (Lugagnano Off Road), con anche quarto posto di Diego Leoni (Gagabike) e il decimo di Lorenzo Sesenna (Lugagnano).

La categoria Allievi primo anno (15 anni) ha visto la splendida doppietta dell’Hard Rock Race Team con Loris Iapella (oro) e Leonardo Copelli (argento), con la festa piacentina completata dal bronzo di Marco Patrash (Gagabike) e dalla quarta piazza di Mathieu Longinotti (Lugagnano). Negli Allievi secondo anno, Filippo Becchi (Gagabike) imita Poggi e fa doppietta di maglie regionali, con i compagni Marco Bondi, Gabriele Peveri e Tommaso Tagliaferri a occupare la terza, la quarta e quinta posizione, mentre l’argento è andato a Massimo Prevedini (Hard Rock) per un bell’en plein nostrano. A completare il quadro maschile, la categoria Juniores con il bronzo Giacomo Santoni (Gagabike) e con diversi piazzamenti: il Lugagnano ha piazzato Federico Tonoli (quinto) e Rayan El Meksali (ottavo), mentre per il Gagabike anche la sesta piazza di Luca Alberti e il decimo di Augusto Marmiroli.

Nelle gare femminili, bis di maglie per Laura Balboni (Gagabike) nelle Esordienti primo anno dopo quella nel cross country, con Lara Alberti bronzo. Lo stesso team ha centrato il bronzo nei secondi anni con Camilla Davoli, mentre è stato en plein nelle Allieve primo anno: vince Bianca Santoni davanti a Margherita Zanardi e Gaia Orlandi. Nelle Allieve secondo anno, maglia e titolo per Emma Sara Riccardi (Hard Rock) e bronzo per Sara Balboni (Gagabike), team che nelle Juniores ha visto il tris in tre anni di Eva Ponzini.