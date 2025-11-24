Piacenza Femminile super: vittoria e titolo d’inverno

l Il Piacenza Femminile di mister Salvatore Rizzo è uno spettacolo! Dopo il perentorio 4-0 rifilato all’Imolese con tanto di aggancio in vetta, domenica altra vittoria, con il 5-1 in casa del Modena.

Primo posto confermato alla fine del girone d’andata (18 punti come l’Imolese, che resta seconda per il ko nello scontro diretto) e titolo di campionesse di inverno da difendere nelle ultime gare del 2025, le prime del girone di ritorno contro Fossolo e Rimini.

Sul campo delle canarine, il Piacenza ribadisce la forza del miglior attacco del girone: 31 reti in 7 gare, a fronte di appena 6 subite, dato che vale anche il titolo di difesa meno battuta dell’Eccellenza femminile.

Dopo una fase di studio iniziale, Modena ha l’unica occasione del primo tempo su un retropassaggio di Garbazza, salvato da Amorim.

A metà frazione, ecco i gol: Cervini gira in rete l’angolo di Pedrini, tre minuti dopo il raddoppio con Martani ad appoggiare in gol il bel cross di Mainardi.

La stessa Mainardi firma la terza rete, chiudendo una bella progressione sul lancio lungo di Pedrini.

La gestione tranquilla del finale di tempo apre alla sorpresa della ripresa: un paio di occasioni, con Martani e Pedrini su punizione, non permettono il poker, così il Modena prova a riaprire i conti con il gran tiro di Pellegrino per il 3-1.

Gialloblù che si lanciano all’attacco nella speranza di accorciare ad un solo gol di differenza, ma lasciano praterie alle loro spalle per le combinazioni piacentine. Ecco quindi il 4-1 di Mainardi, con un bel pallonetto a beffare l’uscita del portiere, e il definitivo 5-1 con Piovani che imbecca Francesca Pagani per un diagonale che si infila sul palo lontano.

Piacenza Femminile: Orlando, Pagani A, Garbazza S, Pedrini, D’Auria, Mainardi (Fulgoni), Cervini (Pagani F), Piovani (Bottini), Martani (Nappo), Baffi, Amorim (Tramelli A). All. Rizzo.