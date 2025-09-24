Piacenza già in campo: «È ora di vincere»

Alla vigilia del turno infrasettimanale del campionato di Serie D sul campo del Rovato Vertovese (fischio d’inizio oggi alle 15, si gioca a porte chiuse), è preoccupato l’allenatore del Piacenza, Arnaldo Franzini? Sembra proprio di no, anche se l’unico punto nelle ultime due partite, qualche minuto di sonno glielo ha tolto.

Vero che sono passate solo tre giornate, ma quei 5 punti di ritardo dalla prima...

«Hai detto bene: 3 giornate sono davvero poche per stabilire verdetti o cose vicine. E spiego perché sono abbastanza tranquillo: sabato contro l’Imolese abbiamo fatto 23 conclusioni, 12 delle quali nello specchio della porta. Dal punto di vista numerico, è difficile fare di più».

Insomma, non è il momento di modificare l’assetto della squadra.

«No, perché l’abbiamo costruita così e abbiamo fatto una grande preparazione, con un’applicazione totale e continua da parte di tutti. Chiaro che adesso dobbiamo raccogliere quello che seminiamo».

Contro che tipo di avversario?

«Il Rovato ha due-tre giocatori di grande esperienza, a cominciare dal portiere Offredi, ex-Albinoleffe, classe 1987 come Llhesai. Intorno a loro, si muovono tanti ragazzi giovani e pieni di buona volontà».

Sabato si è giocato, domenica arriverà la Pistoiese: cambi in vista oggi?

«Qualcosa sì, ma non pensando alla Pistoiese, quello è un pensiero lontano. A parte Sbardella squalificato, gli altri sono tutti più o meno disponibili, anche se qualcuno ha avuto piccole forme influenzali. Terrò conto di quelle e anche dell’opportunità di dare spazio a qualcuno che gioca meno e meriterebbe di farlo di più».

Le probabili formazioni

Rovato (4-3-3): Offredi; Vallisa, Gauli, Sangiorgi, Suardi; Cattaneo, Kasa, Lleshai; Messadaglia, Bertazzoli, Signorini. A disposizione: Villa, Pegoraro, Zambelli, Lazzaroni, Bertuzzi, Kante, Basani, Pelamatti, Faggiano. All: : Belotti.

Piacenza (4-3-3): Ribero, Ciuffo, Silva, Martinelli, Zaffalon; Lordkipanidze, Taugourdeau, Putzolu; Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. A disposizione: Kolgecaj, Arba, Cabri, Bertin, Campagna, Garnero, Pino, Pizzi. All.: Franzini.

Arbitro: Guiotto di Schio

