Piacenza-Sant'Angelo senza tifosi ospiti

Trasferta vietata ai tifosi ospiti in vista della partita di Serie D fra Piacenza e Sant’Angelo, in programma allo stadio Garilli domenica alle 14.30. O per meglio dire, la Prefettura ha deciso di consentire la vendita dei tagliandi ai soli residenti nella provincia di Piacenza. Una decisione assunta evidentemente per evitare rischi di contatti tra tifoserie tra le quali sussiste un'antica rivalità. Un cambiamento che non impatterà gli abbonati biancorossi residenti a Lodi e provincia, che potranno regolarmente entrare allo stadio Garilli con la propria tessera.