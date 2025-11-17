Piacenza show: Imolese travolta e agganciata in vetta

Una prova di forza sontuosa, a tratti perfino imbarazzante per le malcapitate avversarie tornate a casa con un poker sul groppone. Il Piacenza batte 4-0 e raggiunge l'Imolese in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza Femminile Dilettanti. Sulla carta i tifosi accorsi ieri al “Bertocchi” avrebbero dovuto assistere a un big match, con le rivali avanti di 3 lunghezze e il Piace a inseguire una squadra che finora viaggiava a punteggio pieno. I 90 minuti dicono invece tutt'altro, le ragazze di mister Salvatore Rizzo sono un'autentica macchina da guerra che trova in Martani (doppietta) il terminale offensivo ideale, ma tutte meritano un elogio per quanto fatto vedere e, francamente, il risultato è anche stretto per la mole di gioco creata. Con questa vittoria il Piace sale a 15 punti in classifica e aggancia proprio l'Imolese al primo posto, ma le è davanti sia come scontri diretti, sia come differenza reti.

Il tabellino

Piacenza-Imolese 4-0

Piacenza: Orlando, Tramelli, Garbazza, Pedrini, D'Auria, Mainardi (30' st Pagani F.), Cervini (20' st Capelloni), Piovani (45' st Bottini), Martani (36' st Fulgoni), Baffi, Amorim De Souza (45' st Di Fresco). A disposizione: Galmuzzi, Nappo, Pedrabissi, Pagani A. All. Rizzo.

Imolese: Fiumi, Savini, Torboli, Tofani, Finotello (23' st Golinelli), Zerbini, Zitolo, Russo, Papa, Polidori (16' pt Paoletta), Matteucci. A disposizione: Ganzerli, Baroncelli, Dos Santos Nunez, Zama, Pirone. All. Sadek.

Arbitro: Olojede (Piacenza)

Reti: 30' pt e 22' st Martani (P), 11' st aut. Tofani (I), 49' st Pedrini (P).

Espulsa Tofani (I) al 52' st per somma di ammonizioni.



