Piacenza sorprende, con la Sambonifacese finisce 1-1

Finisce 1-1 tra Piacenza e Sambonifacese (5-9 e 6-5) nei primi due incontri della serie al meglio delle cinque che vale la promozione in Serie A. Gli ospiti veronesi confermano tutte le loro qualità, ma Piacenza va a tratti persino oltre le previsioni: ne sono scaturiti due match di rara qualità per la Serie B. Protagonisti della giornata i lanciatori, Cherubin e Verzin da parte veronese, Da Silva ed Hernandez da quella piacentina e con una menzione anche per Salgado, autore di un portentoso fuoricampo in gara 1. Alla luce di questo pareggio si conferma la previsione che auspicava una serie lunga, con la favorita Sambonifacese che torna a casa con qualche certezza in meno e uno spregiudicato Piacenza che può contare su qualche certezza in più.

