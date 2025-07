Piacenza U18 battuto e raggiunto in vetta

Il Piacenza Baseball Under 18 perde lo scontro diretto contro il Crocetta Parma A e viene raggiunta in vetta al girone, quando mancano tre partite alla conclusione della stagione regolare. L’accesso ai play off (passano le prime due di ogni girone) è ancora alla portata dei biancorossi, ma mentre la prima squadra classificata accederà direttamente alle semifinali, la seconda dovrà allungare il percorso con altre partite di qualificazione.

La partita

Quanto alla partita svoltasi al De Benedetti, è stata dominata dai lanciatori, con tanti strikeout e pochissime battute valide. Nulla di fatto nei primi quattro inning, chiusi sullo 0-0; poi nel quinto i parmensi passano in vantaggio (0-1) e vanno di nuovo a segno nel sesto inning (0-2). Due punti realizzati dagli ospiti grazie ad altrettanti errori commessi dalla difesa piacentina. Purtroppo l’attacco biancorosso non riesce a trovare l’arrivo in base nelle due restanti riprese. Sugli scudi i due lanciatori del Crocetta A, Tosini e Albertini, che nel campionato di Serie B vestono la casacca del Piacenza in base all’accordo di collaborazione tra le due società. Se non altro questa loro prestazione fa ben sperare per i prossimi incontri dei biancorossi, impegnati a qualificarsi nei playoff anche in Serie B.

Giovanili biancorosse

Nel minibaseball vittoria sull’Oltretorrente Parma per 16-5; nella categoria U12 Reggio Emilia – Piacenza 9-8; nella categoria U14 Sala Baganza-Piacenza 8-18; nella categoria U15 Crocetta-Piacenza 9-12.

Il tabellino

Piacenza 0-0-0-0-0-0-0 0

Crocetta A 0-0-0-0-1-1-0 2

Piacenza U18: Hernandez int/lan, D’Auria J 1b, Pancini ric, Zironi 3b/int, Ramirez es/3b, Mercedes ec, Agosti 2b, Travaini dh/es, Mandas ed, Lettieri lan (Lovattini/Hernandez). All. A. D’Auria.