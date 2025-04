Piacenza verso il Tau fra rientri e giovani

Chiusa la breve pausa per Pasqua vissuta con un pizzico di serenità in più dopo il successo per 3-0 sullo United Riccione, il Piacenza torna ad allenarsi sul campo del Bertocchi per preparare la sfida di domenica al Garilli contro il Tau Altopascio.

A due gare dal termine della stagione regolare, la salvezza diretta è veramente ad un passo per i biancorossi. Decisiva la vittoria in terra romagnola, oltre alla penalizzazione di 15 punti allo Zenith Prato (c'è attesa per la sentenza di secondo grado, ma con relativa tranquillità dopo aver letto le motivazioni) che ha permesso di scalare una posizione nel momento chiave.

Mister Stefano Rossini vuole comunque chiudere al meglio e chiede un’ultima prestazione positiva davanti al pubblico di casa. Con una rosa finalmente più ampia: Del Dotto è rientrato da titolare a Riccione, Corradi è tornato in panchina e si è rivisto in distinta anche Manicone dopo il lungo stop. Centrocampo al completo o quasi con Palma e Tentoni a disposizione nelle ultime due gare. In attacco, sarà invece assente lo squalificato Recino, Castelli è pronto a sostituirlo.

Gli ultimi impegni potrebbero essere un’occasione anche per vedere in campo giovani cresciuti nel vivaio del Piacenza e che hanno già esordito fra i grandi. Un esempio, o meglio tre: il difensore Mirko Delmiglio (classe 2007), il regista Nicolò Mantegazza e l’attaccante Junior Cherif.