Pianellese all’esame Vigolzone, in Terza Santantonio-Travese
Sabato di anticipi dall’Eccellenza alla Terza categoria: in Seconda c’è BobbioPerino-Libertas
Marco Villaggi
|1 ora fa
Una formazione del BobbioPerino
Al di là della sfida al vertice nella settima di ritorno d’Eccellenza, sabato caratterizzato dal derby di Prima categoria che si gioca a Vigolzone, dove la locale compagine di mister Giorgi (quint’ultima con 23 punti) riceve la visita della Pianellese (31). Biancorossi di casa in cerca di riscatto dopo il bruciante passo falso di Alseno, mentre il team valtidonese di mister Soressi, tra gli altri forte del capocannoniere Caporali (già a18), vuole calare il tris di successi di fila per risalire ulteriormente la china.
Nel girone A di Seconda, meteo permettendo, quasi testacoda a Salsominore tra la damigella BobbioPerino di Tibaldi (38) e cenerentola Libertas di Pellegrini (9). Più che interessante anche la sfida ad alta quota del girone A di Terza tra la capolista Santantonio (30) e la Travese (25), coi gialloneri di Bellassi che mirano frenare il passo anche a Pellegri e soci dopo aver messo sotto il RiverNiviano. Nel B il Gerbido (5) cerca un altro risultato importante contro l’Omi Academy (29), terza della classe.
