Pianeta Padel: sfuma il sogno promozione, ma che rabbia

Chi gioca a padel sa quanto una singola pallina possa essere decisiva in uno scontro teso ed equilibrato.

La tremenda conferma è arrivata ieri per i piacentini di Pianeta Padel nei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie B. I neroverdi, che avevano già compito un’impresa eccezionale qualificandosi per le finali di Terni, sono stati eliminati dalla super favorita Tribiano per 2-0. Ma hanno tanti motivi per rammaricarsi e soprattutto lamentarsi. Sul match point della seconda e decisiva sfida, infatti, l’arbitro ha chiamato fuori un’uscita di parete di Simone Vaccari, con la palla evidentemente dentro, come confermato dai video. Ma in queste categorie non c’è il Var, quindi Piacenza torna a casa carica di rabbia.

«Ma super orgogliosi del percorso fatto questa stagione - commenta il presidente Andrea Marchi - e più in generale negli ultimi fatti, in cui abbiamo conquistato due promozioni e le finali nazionali».