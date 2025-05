Pioggia di medaglie sulla Calypso Piacenza

La stagione del nuoto pinnato è entrata nel vivo e i ragazzi della Calypso Piacenza si fanno subito sentire, conquistando ben 37 medaglie al XVI trofeo Luigi Ferraro, disputato alla piscina della Sciorba di Genova. La manifestazione ha visto ai blocchi di partenza atleti di 14 società delle categorie esordienti, agonisti e master sulle distanze dei 50, 100, 200 e 400 negli stili pinne e monopinna, la squadra piacentina guidata dal tecnico Jonathan Alario ha chiuso in seconda posizione nella classifica a squadre dietro i padroni di casa della Dario Gonzatti collezionando 13 ori, 15 argenti e 9 bronzi. Sono saliti sul podio per le categorie agonistiche: Alessandro Vedovelli argento nei 200 pinne, Enrico Zangrandi bronzo nei 50 pinne, Kevin Guglielmetti bronzo nei 400 pinne, Linda Di Masi oro nei 50, 100 pinne e argento nei 200 pinne, Francesca Sala argento nei 50 monopinna, Christel Chiapponi argento nei 50, 400 e bronzo nei 200 pinne 2° cat., Bice Cavallini argento nei 50 e 200 monopinna 2° cat., Pietro Zanelli oro nei 50 e 200 monopinna 1° cat., Andrea Capellini argento nei 200 monopinna 2° cat., Matilde Grana oro nei 50 e argento nei 100 e 200 pinne 3° cat., Samulele Fantoni oro nei 50 pinne, argento nei 100 monopinna e 200 pinne 2° cat. e Ilias Boutchic argento nei 50, bronzo nei 100 e 200 monopinna 2° cat. Cesare Risoli ha fatto registrare 3 personali nei 50, 100 e 200 pinne, mentre Nicolò Fantoni ha fatto un ottimo esordio stagionale dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo parecchi mesi. Ottime prestazioni anche per Mattia Bazzoni con crono vicini ai personali. Una medaglia di bronzo è arrivata anche nella staffetta assoluta 4x100 mista pinne e monopinna con Enrico Zangrandi, Matilde Grana, Alessandro Vedovelli e Francesca Sala. Ottime prove infine dal gruppo master, con medaglie vinte da tutti i componenti: Stefano Bazzani m55 ha vinto l’oro nei 50 e 100 pinne e l’argento nei 200, Andrea Miccichè m25 ha vinto 3 medaglie d’oro nei 50 monopinna, 100 e 200 pinne, Antonio Davini m55 oro nei 50 monopinna, argento nei 100 e 200 pinne, Fabio Barilati m55 argento nei 50 pinne, bronzo nei 200 e 100. Calypso che ha già la testa a Ravenna, dove sarà impegnata nella prima gara di Coppa Italia di fondo in lago sulle distanze dei 3000 pinne e 1000 monopinna