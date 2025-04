Pioggia di medaglie sulla Yama Arashi

Diciassette medaglie a Jesolo per la Yama Arashi, protagonista al Criterium nazionale (quattordici allori, con relativa qualificazioni ai Campionati italiani) e alla Coppa del Presidente (tre medaglie) di kickboxing, con quasi 1.300 "combattenti" in gara.

La competizione riservata agli atleti più esperti (cinture blu-marroni e nere) delle classi Juniores, Seniores e Master si sommava alla "Coppa del Presidente", per le stesse classi, ma prevista per atleti fino alla cintura verde.

Nel primo contesto, prestazioni maiuscole di Camilla Marenghi e Somaya El Hayek (Senior), sconfitte rispettivamente in finale in semifinale solo dalla pluricampionessa mondiale Francesca Ceci, con Somaya che sarà invece poi "regina" Juniores.

Vittoria a tavolino per Ioan Gherasim nei pesi massimi per forfait degli avversari. In evidenza, la crescita di Susanna Sverzellati, che nel torneo riservato alle cinture basse ha vinto due categorie.

«Torniamo da Jesolo - commenta il maestro Gianfranco Rizzi - con quattro medaglie d’oro, sei d’argento e sette di bronzo: un bottino importante, che premia l’impegno dei nostri atleti e la dedizione di tutti i nostri insegnanti».