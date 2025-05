Pole e vittoria per Ferrari nel campionato italiano Gran turismo sprint

È iniziato nel miglior modo possibile il cammino di Lorenzo Ferrari nel campionato italiano Gran turismo sprint: il pilota piacentino ha conquistato una fantastica vittoria assoluta in occasione della seconda gara del fine settimana inaugurale della stagione all’autodromo di Vallelunga, raccogliendo inoltre un ottimo secondo posto di categoria nella prima manche del weekend. Lorenzo si è presentato ai nastri di partenza della serie tricolore sprint dedicata alle vetture Gt con AF Corse nella categoria GT3 Pro-Am, condividendo l’abitacolo della prestigiosa Ferrari 296 GT3 #51 con l’ex-pilota di Formula 2 Mahaveer Raghunathan.

«Non potevo chiedere un inizio di stagione migliore - commenta Lorenzo - sapevamo di avere un buon passo, ma conquistare un secondo posto di categoria e una vittoria assoluta è per noi un risultato fantastico. Centrare il successo a bordo di una Ferrari, insieme ad un team come AF Corse, è davvero incredibile. Ci tengo a ringraziare sia la scuderia che il mio compagno di squadra Mahaveer per il lavoro svolto nel corso del weekend, e daremo il massimo per confermare questi risultati già dal prossimo appuntamento al Mugello».

Il prossimo appuntamento del campionato italiano Gran turismo sprint si correrà in Toscana dall'11 al 13 luglio.

Il fine settimana a Vallelunga

Il fine settimana di Vallelunga ha visto Ferrari iniziare a prendere confidenza con la vettura in occasione della prima sessione di prove libere, dove ha ottenuto un convincente quarto posto, prima di siglare il miglior tempo nel secondo turno di prove. La prima qualifica della stagione, divisa in due sessioni, ha poi visto Lorenzo centrare una splendida pole position assoluta in occasione del Q2, dopo che Raghunathan aveva conquistato la quarta piazza di categoria nella prima sessione.

Gara-1 ha dunque visto l’indiano scattare dalla nona piazza assoluta; nel corso della prima metà di corsa, Raghunathan è stato abile a rimanere attaccato al gruppo di testa, consegnando poi la vettura a Ferrari in quinta piazza di classe Pro-Am. Una volta terminato il tempo a disposizione per effettuare il pit stop obbligatorio, Lorenzo si è trovato in quarta posizione di categoria, a 15 secondi dal leader di classe. Nell’ultimo quarto d’ora di gara, l’emiliano ha dato prova di essere uno dei piloti più rapidi al via del campionato, recuperando notevole terreno e salendo fino alla seconda piazza di classe GT Pro-Am, grazie a un bellissimo sorpasso con meno di 2 minuti rimasti sul cronometro. AF Corse ha così chiuso al secondo posto di categoria, nonché al settimo posto assoluto.

In occasione della corsa finale del weekend, Lorenzo è partito dalla pole position grazie al fantastico risultato ottenuto in occasione del secondo turno di prove ufficiali. Una partenza non perfetta ha visto il piacentino scivolare al secondo posto, mantenendo tuttavia la leadership di categoria. Ferrari è poi rimasto incollato alle spalle del leader della corsa fino alla sosta ai box, dove ha consegnato la vettura al suo compagno di squadra a 20 minuti dalla fine. L’equipaggio #51 si è poi trovato al comando della corsa una volta terminati i pit stop obbligatori, e Raghunathan è stato abile a mantenere i nervi saldi e a tagliare il traguardo davanti a tutti, centrando così una fantastica vittoria assoluta.