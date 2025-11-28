Polenghi-Inzaghi, due piacentini a Riad

Capita di incontrarsi nei quartieri bene di Riad, Arabia Saudita. Capita a due piacentini, di certo non comuni, amici di vecchia data: Marco Polenghi, presidente del Piacenza Calcio, e Simone Inzaghi, allenatore dell’Al-Hilal, dopo le quattro stagioni all’Inter. Niente di casuale, comunque: Polenghi è in Arabia al seguito della delegazione di imprenditori italiani guidata dal ministro Tajani, ovvio che ne abbia approfittato per stringere la mano al tecnico concittadino: «È stato bello incontrarsi così lontano da casa - dice il presidente biancorosso - ho sempre apprezzato tantissimo Simone e con lui abbiamo parlato un po’ di tutto. Fra l’altro, ogni mattina nella sua rassegna stampa c’è anche Libertà, quindi è perfettamente al corrente di quello che succede nella sua città». E le poche cose che non sapeva, gliele hanno raccontate in diretta papà Giancarlo e mamma Marina, anche loro in questi giorni in Arabia.

Inzaghi nella Champions asiatica ha vinto tutte le cinque partite della prima fase; in campionato è secondo a 4 punti dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ha ripudiato la difesa a tre dell’Inter, ora schiera la linea a quattro e guida una squadre di stelle: Theo Hernandez, Koulibaly, Cancelo, Neves, Milinkovic-Savic.

E Polenghi? È in Arabia per pubbliche relazioni, ma non esclude di aprire uno stabilimento da queste parti. Intanto, sta per tornare: non si vuole perdere Piacenza-Sant’Angelo di domenica.