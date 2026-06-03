Porro, Bovolenta e Pace in Canada per la VNL con l'Italia

Tre i giocatori di Gas Sales Bluenergy convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per la prima tappa della VNL 2026: il palleggiatore Paolo Porro, l’opposto Alessandro Bovolenta e il libero Domenico Pace. Il centrale Francesco Comparoni prosegue da oggi, mercoledì 3 giugno a sabato 13 giugno, il lavoro con la nazionale azzurra in Val di Fiemme mentre l’altro centrale biancorosso Gianluca Galassi si unirà al gruppo azzurro tra qualche settimana.

Concluse le tre amichevoli giocate in Italia degli azzurri a Cavalese, Verona e Bergamo, la Nazionale si radunerà nuovamente domani, giovedì 4 giugno, al centro di preparazione olimpica di Roma, prima di volare alla volta di Ottawa (6 giugno) per iniziare week 1 dell’edizione 2026 di Volleyball Nations League.

Per questo primo appuntamento internazionale il commissario tecnico De Giorgi ha scelto i 14 atleti: palleggiatori Paolo Porro e Mattia Boninfante; i centrali Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo e Leandro Mosca; gli schiacciatori Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro e Mattia Orioli; gli opposti Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; i liberi Gabriele Laurenzano e Domenico Pace.

Lo staff è composto da: Ferdinando De Giorgi (1° allenatore), Roberto Ciamarra (2° allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (preparatore atletico), Piero Benelli (medico), Francesco Alfatti (fisioterapista), Ivan Contrario (scoutman), Giacomo Giretto (team manager).

I campioni del mondo in carica e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Tutti i match della VNL saranno visibili in Italia in diretta sulla piattaforma streaming VVTV.