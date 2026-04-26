Il 3-5-2 del Piace alla prova del Tropical Coriano

C'è ancora un piccolo passo da compiere per il Piacenza prima di tuffarsi nei playoff già matematicamente conquistati: ottenere quella vittoria che significherebbe conferma definitiva del quarto posto in classifica. L'occasione per metterla in cascina è, però, più complicata di quanto sembri a due giornate dal termine del girone D di Serie D, perché i biancorossi oggi pomeriggio (fischio d'inizio ore 15) cercheranno di portarla a casa dalla trasferta romagnola sul campo del Tropical Coriano, una squadra che ha decisamente cambiato passo nelle ultime giornate, in lotta per la salvezza.

Mister Arnaldo Franzini conferma il 3-5-2 che ha ridato brillantezza, ma ci sono delle incognite. De Vitis non è al meglio e lascerà il posto a Martinelli, in forse Bertin che stringerà i denti, c'è poi la questione diffidati che per il momento riguarda Ciuffo, Sbardella e Putzolu.

SERIE D

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