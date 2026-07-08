Premi di Lega, trionfo di Zlatanov jr e di Simon

Grande soddisfazione in casa Gas Sales Bluenergy. Manuel Zlatanov, che nelle prossime tre stagioni vestirà la maglia di Gas Sales Bluenergy, è stato insignito del Premio “Gianfranco Badiali”, come miglior giocatore italiano Under 23 per la stagione di Serie A2 2025-2026 giocata con la maglia della Consar Ravenna.

Lo ha reso noto la Lega Pallavolo che ha comunicato l’elenco dei "Premi di Lega", compresi quelli di rendimento, legati alle statistiche della regular season della scorsa stagione. Questo riconoscimento, assegnato attraverso la votazione dei club della stagione, rappresenta un significativo traguardo per lo schiacciatore diciottenne.

Nato a Piacenza nel 2008 Manuel Zlatanov è cresciuto nel settore giovanile biancorosso e nelle ultime due stagioni ha giocato a Ravenna in A2 totalizzando 59 presenze e 38 vittorie, 618 punti realizzati di cui 496 in attacco, 52 ace, 70 block in. Le ricezioni sono state 208. Manuel Zlatanov rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama pallavolistico nazionale. Figlio d’arte, è uno schiacciatore completo, dotato di grande elevazione, potenza in attacco e ottime qualità in seconda linea. È il più giovane esordiente di sempre in Superlega: il 3 dicembre 2023 nella gara tra Piacenza e Verona nel terzo set è entrato per un turno in battuta, fissando il suo esordio all’età di 15 anni, 8 mesi e 26 giorni.

Il 36° Premio “Costa–Anderlini” assegnato al miglior allenatore di SuperLega è andato ad Angelo Lorenzetti mentre, in base alla classifica di rendimento, il premio per il miglior servizio è andato al centrale Robertlandy Simon che nella scorsa stagione ha vestito la maglia biancorossa ed è stato il capitano della squadra. Il Premio “Ilario Toniolo” assegnato al migliore arbitro di SuperLega è andato a Umberto Zanussi.