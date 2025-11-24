Prima sconfitta per il Baraccaluga

La striscia di imbattibilità, iniziata a settembre, si chiude alla settima partita: prima sconfitta nel campionato di Serie B di calcio a 5 per il Baraccaluga, superato 4-2 dalla Polisportiva Villafontana. A Medicina, nel Bolognese, ai biancorossi non è bastato il vantaggio immediato con Palumbo, abile nello sfruttare un disimpegno errato della difesa e mettere in rete, per un 1-0 trascinato fino all'intervallo. Bravi i padroni di casa, nella ripresa, a ribaltare il match. Prima con il pareggio di Rapacchietta sulla punizione di Amarante, poi sfruttando la superiorità numerica per il cartellino rosso a Primerano, grazie al diagonale di Matteuzzi per il 2-1. Il rigore di Hassane (fallo di Martella su Bruno) ha indirizzato il discorso prima del 4-1 con doppietta di Matteuzzi. Tardivo il tiro al volo per il 4-2 di Aziz Chibani, schierato come portiere di movimento per provare a riaprire la contesa. La vittoria della capolista Antenore Padova in casa di Arpi Nova e il pareggio di Balca Poggese sul campo di Versilia modificano così la classifica: Padova comanda a quota 16, Balca secondo a 14, Villafontana supera il Baraccaluga (fermo a 10) e si prende la terza posizione con 12 punti.

Comunque positivo il commento di mister Cristiano Tagliavini: «Questa prima sconfitta non cambia i nostri obiettivi: siamo una neopromossa e vogliamo stabilizzarci in questa categoria per tanti anni».