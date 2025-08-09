Primo test con Reggio Emilia, l'elenco delle amichevoli della Bakery
Scattata la fase di preparazione per la squadra biancorossa in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale
August 9, 2025|4 ore fa
Foto Angela Petrarelli
Definito il programma delle amichevoli della prestagione per Bakery Piacenza. Sei impegni, da martedì 26 agosto a sabato 13 settembre, per permettere alla squadra di coach Giorgio Salvemini di arrivare nelle migliori condizioni all’esordio in Serie B Nazionale, domenica 21 settembre al PalaBakery contro Logiman Orzinuovi.
Primo test casalingo contro BMR Basket 2000 Reggio Emilia, chiusura con il torneo di Legnano al PalaBorsani di Castellanza.
L’elenco delle amichevoli in programma:
Martedì 26 agosto: Bakery Piacenza-BMR Basket 2000 Reggio Emilia, PalaBakery, ore 20
Venerdì 29 agosto: Bakery Piacenza-Fidenza, PalaBakery, ore 20
Mercoledì 3 settembre: Bakery Piacenza-AC Imola, PalaBakery, ore 20
Sabato 6 settembre: Bakery Piacenza-Pizzighettone, PalaBakery, ore 19
Mercoledì 10 settembre: Bakery Piacenza-Vigevano, PalaBakery, ore 18
Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torneo di Legnano XIV edizione “Memorial Morelli”, avversarie Legnano Knights, Junior Casale e Virtus Lumezzane. PalaBorsani, Castellanza (VA)