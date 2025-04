Pronto l'assalto a Franz, ma Ruiz si allontata

Tutte le strade portano a Vernasca. Ma il nuovo sentiero di mister Franzini lo riporterà al Garilli? Niente è scontato nell'ennesima ricostruzione a cui è obbligato il Piacenza, che appena chiuso ufficialmente il capitolo salvezza diretta in questa Serie D potrà guardare avanti con più serenità. Il cantiere per la stagione 2025/26 è già avviato da settimane, per non dire mesi.

Non è un mistero che in pole continui ad esserci Arnaldo Franzini, che ha appena concluso nel peggiore dei modi (è stato esonerato) l'esaltante esperienza a Lumezzane (dall'Eccellenza a sfiorare i playoff di Serie C). Il tecnico di Vernasca ha già diverse offerte concrete. Di sicuro quelle di Pistoiese e Desenzano, due società ambiziose. Decisive le prossime due settimane, in cui la corte biancorossa diventerà ancora più serrata.

È normale che il Piacenza si guardi anche intorno per possibili alternative: un altro nome (e non sarebbe certamente l'unico) papabile è quello di Andrea Quaresmini, ad un passo dalla vittoria del girone B di Serie D con l'Ospitaletto, dopo la conquista dell'Eccellenza un anno fa.

Capitolo giocatori: oltre ai giovani e Iob (acquistato nell'estate 2024), sono solo quattro quelli ufficialmente sotto contratto per il 2025/26: Silva, Mannucci, Palma e D'Agostino. Ma non è detto che questo si traduca in una certezza di permanenza. L'intenzione di trattenere un profilo dal sicuro avvenire come l'esterno Pasquale Ruiz, 20 anni, si scontra invece con l'ambizione del giocatore di tentare il salto in Serie C e con un contratto in scadenza al 30 giugno. La proposta di rinnovo, recapitata dalla dirigenza, è sul tavolo di Ruiz, ma la situazione al momento è in stand-by con il rischio di un addio imminente, dopo una sola vera stagione fra i grandi.