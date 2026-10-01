Prova di forza di Emilbanca Lyons, sbancata Cernusco

Prova di forza dell’Under 16 Emilbanca Lyons, che sbanca con autorità Cernusco e si qualifica alla seconda fase di qualificazione al Campionato Nazionale. Contro i migliori nel ranking delle 10 pretendenti alla qualificazione, i bianconeri scendono in campo concentrati e determinati, senza lasciare scampo agli avversari: i Leoni ci mettono 17 secondi a segnare la prima meta all'ala con Del Fiol e giocano un primo tempo tatticamente perfetto chiudendo sul 20 a 5. Nel secondo un po' di stanchezza e la reazione dei bravi padroni di casa limitano gli attacchi dei leoncini, che segnano comunque altre 3 mete da invenzioni della mediana e un bellissimo movimento di palla. Grande soddisfazione dello staff per l'organizzazione e l’esecuzione del piano di gioco, il movimento continuo di palla e la coesione di squadra, con i Leoni che hanno meritato i complimenti dagli allenatori avversari, da Tino Paoletti e dal DS Deltrovi, che negli spogliatoi hanno voluto complimentarsi coi ragazzi e premiare il leoncino di giornata Romio. Ora testa al girone di barrage con formazioni di livello come Lecco, Parabiago e Omnia Rugby per l'accesso al girone Titolo Nazionale.

Barrage U16

ASD Rugby Cernusco v EMILBANCA Rugby Lyons 5-40 (pt 5-20)

Marcatori: p.t.: 1’ m Del Fiol (0-5), 7’ cp Villazzi (0-8), 12’ m Torrisi tr Villazzi (0-15), 23’ m Romio (0-20), 26’ m (5-20) s.t.: 37’ cp Villazzi (5-23), 53’ m Torrisi (5-28), 59’ m Torrisi tr Villazzi (5-35), 63’ m Folliero (5-40)

EMILBANCA Rugby Lyons: Folliero, Paraboschi, Soffientini, Torrisi (cap), Del Fiol (66’ Murru), Villazzi, Capelli, Novara (55’ Pugni), Romio, Bandini, Ismaili Eljon (53’ Fugazza), Tusino, Pea, Torelli (62’ Pascai), Maggi (56’ Bernini). A disp: Giudici, Colombi lorenzo. All: Rossi; Cobianchi

Arb: Baigura (Bs)

Cartellini: giallo (ASD Rugby Cernusco, 36’)

Punti conquistati in classifica: ASD Rugby Cernusco 0, EMILBANCA Rugby Lyons 5