Pugilato, Chai Iliass (Boxe Piacenza) infiamma il Memorial Bruno Orsi

A prescindere dal risultato agonistico (una vittoria, di Chai Iliass, quattro pari e sette sconfitte), da lassù sarà certamente piaciuto a Bruno Orsi, indimenticato maestro e fondatore della Boxe Piacenza, il pomeriggio pugilistico che per il terzo anno consecutivo la “sua” società gli ha dedicato con i figli Antonio e Paolo in prima fila. Dodici combattimenti tra i migliori giovani della palestra, biancorossa e quotati (a volte fin troppo) avversari di società del Nord Italia, con un’emozionante novità: tutti i ragazzi della società piacentina “scortati” sul ring da vecchi glorie del guantone, da Merlini a Magro, da Picca a Rulli, da Badini a Benedetti, da Rezzoalli a Manica e poi ancora Boccuni, Pellini e Bollani. Tutti fighter che nel mitico palazzetto di via Alberici hanno combattuto tante volte negli anni d’oro della boxe di casa nostra. Alla fine si è assistito a una riunione dilettantistica piacevole, con alcuni match di notevole contenuto tecnico e agonistico.

Ampio servizio sull'edizione di Libertà di lunedì 15 dicembre