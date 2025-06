Raffica di conferme a Nibbiano, Pontenurese su Ferretti e Som

Col chiaro intento di riprovare la scalata alla serie D il Nibbiano&Valtidone del presidente Alberici e del confermato mister Rastelli vedrà di puntellare a dovere ogni reparto, facendo però innanzitutto leva sulla conferma di una larga parte della rosa che ha soltanto accarezzato il sogno dello storico salto in avanti. In questo senso il diesse Bonfoco ha definito gli accordi col portiere Guerci, i difensori Castellana, Bini, Fogliazza,Tambussi e Vecchi, poi coi centrocampisti Jakimovski, Rossi ed Ababio, nonché con gli attaccanti Lancellotti, Grasso e Minasola. Se non subentreranno sirene irrinunciabili dal piano superiore dovrebbe rimanere in biancazzurro anche l'eclettico difensore Boccenti, mentre tra i sicuri partenti, oltre agli attaccanti Franchini e Ridolfi, ci sono i centrocampisti Brugni e Tommaso Baldini (03). Probabile pure l'addio di Kenzin (04), in cerca di più minutaggio in altri lidi; da valutare poi le posizioni di Vingiano, Siaka Konè, Borsatti, Bernardi e Marco Serena. Sul fronte dei nuovi innesti, dato per assodato quello dell'attaccante Carrasco (ex Colorno), il Nibbiano&Valtidone sta battendo più strade, col mirino tra gli altri puntato sul difensore Riccardo Setti (98, Borgo San Donnino), sul centrocampista Andrea Bertelli (00, Pavia) e sull'attaccante Andrea Falanelli (98), prossimo a disputare la gara di ritorno della finale nazionale playoff con la sua Vianese, peraltro già virtualmente promossa in quarta serie. Tutte prime scelte, insomma.

Il neo diesse della Pontenurese, Denis Fassa sta a sua volta puntando due pezzi da novanta che come lui sono stati di stanza al Borgo San Donnino quali il pluridecorato centravanti Andrea Ferretti (86), abbonato alla doppia cifra in termini di gol, e l'altrettanto esperto difensore centrale Fabrice Thomas Som (88).

La CastFontana ha annunciato l'acquisto del giovane centrocampista Tommaso Mattioli (06, ex Gotico) nonché la conferma del portiere Simone Pittaluga. Ai saluti dalla compagnia blaugrana i difensori Ivan Colombi, Marco Di Placido ed Enrico Gioria, al pari dei centrocampisti Jacopo Manuelli ed Edoardo Maggi. La Spes ha preso il centravanti Claudio Pontoglio (01, ex Bobbiese) ed il giovane centrocampista Stefano D'Ippolito (05, ex Casalpusterlengo). L’esperto centrocampista Andrea Partelli (87, ex CarpaChero) è vicino tornare in forza all’Alsenese di mister Guarnieri, dove nel frattempo si è accasato un altro valido centrocampista quale Emanuele Mazzi (dicembre 02), ex Vigolzone, Bobbiese e Vigolo. Altri tre colpi in entrata a firma della Pianellese, col diesse Bordi che ha definito gli accordi col portiere Mattia Blesi (tra le altre ex Libertas e Rottofreno), il difensore Manuel Criscuoli (98, ex Alsenese) ed il centrocampista Ayman Laanaya (01, ex Sannazzarese). Il neo promosso San Lorenzo Monticelli ha innestato nel motore l'attaccante Gonzalo Aguiar (03, ex Sporting Fiorenzuola e Pontenurese).

Il Cadeo ha annunciato altri tre acquisti; vestiranno bluarancio l’esterno Matteo Lombardo (00,ex San Lorenzo), il centrocampista Federico Cavagna (97, ex Arquatese) ed il difensore Roberto Villaggi (02, ex Libertas). Libertas di nuovo alla ricerca dell’allenatore della formazione maggiore dopo la costretta rinuncia al ruolo, per motivi professionali, da parte di Riccardo Anelli; tra i papabili per la panchina canarina ci sono Marcello Agosti, Emilio Manzini, Alfredo Albertelli e Gigi Roveda. Il presidente Cella confida che Anelli possa comunque dare il suo valido contributo per la crescita del vivaio gialloblù.