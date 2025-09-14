Recupero fatale, primo ko per il Piacenza. Le foto

Cittadella si conferma anche in questa stagione una trasferta stregata per il Piacenza che, nella seconda giornata del campionato di Serie D, regala il primo tempo e poi il rigore decisivo al 92' che vanifica il gol del pari momentaneo trovato da Poledri a un quarto d'ora dalla fine dopo il gol iniziale di Caprioni.

Biancorossi con Campagna per l’acciaccato Putzolu dall’inizio, unico cambio rispetto al debutto vincente con il Desenzano. L’inizio è tutto ti marca locale, con i biancorossi sempre in ritardo a centrocampo, soffocati dal pressing avversario. Il vantaggio di Caprioni a metà primo tempo è giusto e anche da applausi: sinistro da 25 metri all’incrocio dei pali. La reazione è sterile e il tempo finisce senza grandi emozioni.

La ripresa inizia con Lordkipanidze per Campagna, una scossa che si sente. Lo stesso georgiano colpisce un palo di testa all’11’. Il Piace domina e crea occasioni in serie, alla mezz’ora arriva il meritato pareggio con Poledri che mette dentro un cross di Mustacchio. I ragazzi di Franzini spingono, mentre i padroni di casa sono alle corde. Ma il gol non arriva. Anzi, in pieno recupero un retropassaggio corto di Pizzi costringe Ribero al fallo su Formato. Rigore che lo stesso attaccante realizza. Sconfitta e rimpianti, soprattutto perché prima dell’azione decisiva, l’arbitro ha sorvolato su un netto fallo di mano di un difensore di casa su cross di Mustacchio. Nell’occasione, mister Franzini è stato espulso per proteste.

Sabato prossimo al Garilli (alle 15), terza giornata con la sfida che vedrà opposti Mustacchio e soci all'Imolese.

Cittadella (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini, Fort; Barozzini (10’st Camara), Dodaro, Mandelli, Carretti (48’st Manzotti); Caprioni (20’st Marchetti), Sala (1’st Carrozza); Formato. A disposizione: Calenza, Sardella, Teresi, Stopelli, Orlandi. All.: Gori.

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon (19’st Pizzi); Poledri, Taugourdeau, Campagna (1’st Lordkipanidze), Mustacchio, Trombetta (19’st Pino), D’Agostino. A disposizione: Kolegacaj, Arba, Silva, Bianchetti, Mazzaglia, Garnero. All.: Franzini.

Arbitro: Zini di Udine (assistenti Caricati di Conegliano e Yu di Treviso)

Reti: 24’ pt Caprioni (C), 30’ st Poledri (P), 47’st Formato (rig.).

