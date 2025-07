Rho fa saltare la festa del Piacenza Baseball

Una vittoria e una sconfitta (4-2 e ko per 6-3) nella terz'ultima giornata del campionato di Serie B che, in caso di successo pieno su Rho, avrebbe potuto consegnare la certezza matematica dei playoff. E invece il Piacenza Baseball di D'Auria deve rimandare al prossimo turno l'appuntamento con l'aggancio di un traguardo prestigioso e che i biancorossi vogliono agguantare a ogni costo. Sul diamante del De Benedetti, una domenica complicata anche dal meteo che ha fatto slittare gara-2 che non ha sorriso a Da Silva e compagni, attesi domenica prossima dal confronto, ancora a Piacenza, contro Mondovì.

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI