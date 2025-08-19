Rilancio della foresteria e un esercito di baby per la Gas Sales

La partecipazione a tutti i campionati giovanili di ogni categoria, oltre ai tornei di Serie C e D e poi il rilancio del progetto legato alla foresteria che consentirà ai giovani fuori sede di vivere l'avventura nella pallavolo nella maniera più agevole possibile. Non c'è solo la prima squadra per la Gas Sales Bluenergy che, dal 25 agosto, darà avvio alla preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Superlega. La società della presidente Elisabetta Curti punta forte ancora una volta sulla cura del vivaio che, negli ultimi anni, ha registrato una crescita costante. Per la stagione 2025-2026 il club ha confermato la partecipazione ai campionati giovanili Under 12, Under 13 (nel 6x6 e 3x3), Under 14 (Boy League), Under 15, Under 17 con due squadre, Under 19 e Prima Divisione con due squadre.

Lo staff tecnico sarà coordinato dal nuovo direttore tecnico Matteo Antonucci, con il supporto di allenatori qualificati come i nuovi Marco Negri, Marco Lenzi, Francesco Caminiti, i confermati Giuseppe Bellissimo e Matteo Rogolino e il preparatore atletico Matteo Zanghi.

Matteo Antonucci è nato a Viterbo nel 1988 e nonostante la giovane età ha già un curriculum importante come allenatore. Ha fatto parte dello staff delle nazionali giovanili italiane (di cui era direttore tecnico Julio Velasco), vincendo un titolo europeo con la Under 17 nel 2023. È stato capo allenatore della selezione regionale del Lazio, è docente federale Fipav oltre che professore di pallavolo presso «Foro Italico» e «Università della Tuscia», è stato head coach e coordinatore Tecnico alla Volley Life Viterbo, con cui si è occupato di sviluppare la pallavolo giovanile nel territorio.

Isabella Cocciolo, amministratore delegato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: «Siamo felici di annunciare la riapertura della nostra foresteria del settore giovanile, che accoglierà nuovi ragazzi provenienti da diverse parti d’Italia. Si tratta di un segnale concreto della nostra volontà di rilanciare il vivaio, un pilastro fondamentale della nostra società. Ai giovani atleti offriremo un ambiente accogliente, funzionale e adatto alla loro crescita sportiva e personale, consapevoli che da qui passa il futuro del nostro progetto. Avere talenti provenienti da fuori significa anche offrire ai ragazzi del territorio l’opportunità di confrontarsi quotidianamente in un contesto stimolante e di buon livello, all’interno di un percorso condiviso. Mi auguro che questa sia una stagione ricca di soddisfazioni, ma soprattutto di entusiasmo e sano divertimento per i giovani e per le loro famiglie. Un grazie sincero a chi ci ha sostenuto e continuerà a farlo, credendo insieme a noi nel valore del settore giovanile».

Luca Rigolon, direttore operativo Gas Sales Bluenergy: «Il settore giovanile è un incubatore e sviluppatore del talento, ma anche uno straordinario mezzo di educazione per i ragazzi. Sono contento perché stiamo ponendo le basi per la costruzione di un percorso che consenta ai giovani atleti che decideranno di far parte di questo progetto di poter mettere a frutto al massimo le proprie qualità. La speranza, l’obiettivo è di accompagnarli fino a far parte in pianta stabile dell’organico della serie A».