Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Ripartono le Rappresentative, finali regionali a Piacenza

Primo raduno stagionale in vista del Torneo delle Province per Giovanissimi e Allievi, tra i convocati anche Elisa Paraboschi

Paolo Borella
|1 ora fa
Gli Allievi di Alberti
Gli Allievi di Alberti
1 MIN DI LETTURA
La rincorsa al nuovo Torneo delle Province è iniziata nel pomeriggio di mercoledì. Primo raduno stagionale per le rappresentative del calcio piacentino, che si sono ritrovate sui campi sintetici di Puppo e Levoni per l'allenamento che ha dato il via alla nuova stagione. Sia i Giovanissimi di mister Riccardo Dolcetti, sia gli Allievi di Giovanni Alberti puntano a ripetersi dopo il doppio successo della stagione 2024/25, quando a inizio giugno entrambi superarono Forlì -Cesena sulla strada per la medaglia d'oro. Tutto azzerato in vista della nuova annata calcistica, con i nuovi protagonisti all'opera nella seduta inaugurale. Un allenamento utile per una prima sgambata in famiglia, con partitella interna fra gli ampi gruppi voluti da Alberti (30 ragazzi) e Dolcetti (26 convocati) per poter valutare al meglio tutti i giovani a disposizione. Gruppi che saranno scremati nelle prossime amichevoli con vista sul 2026: nel girone regionale, pronte le sfide contro Parma (21 gennaio per l'U16 e 28 gennaio per l'U14), Reggio Emilia (11 e 18 marzo), Forlì -Cesena (25 marzo e 1 aprile) e infine Ravenna (15 e 22 aprile). Manca ancora l'ufficialità, ma stando alle prime indiscrezioni, le finali in programma fra la fine di maggio e l'inizio di giugno dell'anno prossimo potrebbero disputarsi nella provincia di Piacenza.
&nbsp;I Giovanissimi di Dolcetti
&nbsp;I Giovanissimi di Dolcetti
Sotto gli occhi del delegato provinciale della Figc, Giancarlo Bernazzani, e del responsabile delle rappresentative, Luciano Taranti, l'allenamento dell'Under 14 al Puppo ha intanto segnato una prima volta storica per le rappresentative. Tra i giocatori classe 2012, in campo anche una ragazza. Si tratta di Elisa Paraboschi, centrocampista della Spes Borgotrebbia, che ha convinto mister Dolcetti e il suo staff. Già nel mirino del Parma con le cui squadre femminili si allena durante la settimana, nel weekend gioca con la società del presidente Maurizio Russo e ora ha avuto anche la possibilità di confrontarsi con i migliori giocatori piacentini della sua età. 
Elisa Paraboschi con il delegato provinciale della Figc, Giancarlo Bernazzani.
Elisa Paraboschi con il delegato provinciale della Figc, Giancarlo Bernazzani.

Gli articoli più letti della settimana