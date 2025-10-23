Ripartono le Rappresentative, finali regionali a Piacenza

La rincorsa al nuovo Torneo delle Province è iniziata nel pomeriggio di mercoledì. Primo raduno stagionale per le rappresentative del calcio piacentino, che si sono ritrovate sui campi sintetici di Puppo e Levoni per l'allenamento che ha dato il via alla nuova stagione. Sia i Giovanissimi di mister Riccardo Dolcetti, sia gli Allievi di Giovanni Alberti puntano a ripetersi dopo il doppio successo della stagione 2024/25, quando a inizio giugno entrambi superarono Forlì -Cesena sulla strada per la medaglia d'oro. Tutto azzerato in vista della nuova annata calcistica, con i nuovi protagonisti all'opera nella seduta inaugurale. Un allenamento utile per una prima sgambata in famiglia, con partitella interna fra gli ampi gruppi voluti da Alberti (30 ragazzi) e Dolcetti (26 convocati) per poter valutare al meglio tutti i giovani a disposizione. Gruppi che saranno scremati nelle prossime amichevoli con vista sul 2026: nel girone regionale, pronte le sfide contro Parma (21 gennaio per l'U16 e 28 gennaio per l'U14), Reggio Emilia (11 e 18 marzo), Forlì -Cesena (25 marzo e 1 aprile) e infine Ravenna (15 e 22 aprile). Manca ancora l'ufficialità, ma stando alle prime indiscrezioni, le finali in programma fra la fine di maggio e l'inizio di giugno dell'anno prossimo potrebbero disputarsi nella provincia di Piacenza.

I Giovanissimi di Dolcetti

Sotto gli occhi del delegato provinciale della Figc, Giancarlo Bernazzani, e del responsabile delle rappresentative, Luciano Taranti, l'allenamento dell'Under 14 al Puppo ha intanto segnato una prima volta storica per le rappresentative. Tra i giocatori classe 2012, in campo anche una ragazza. Si tratta di Elisa Paraboschi, centrocampista della Spes Borgotrebbia, che ha convinto mister Dolcetti e il suo staff. Già nel mirino del Parma con le cui squadre femminili si allena durante la settimana, nel weekend gioca con la società del presidente Maurizio Russo e ora ha avuto anche la possibilità di confrontarsi con i migliori giocatori piacentini della sua età.