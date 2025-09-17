Ritorno di fiamma, Milo Galli al Piacenza Basket Club

Il Piacenza Basket Club mette sotto contratto una vecchia conoscenza del basket piacentino: ha firmato per la stagione 2025/2026 di Serie C Gold la guardia-ala Milo Galli. Per il classe 1995, 195 cm di altezza, nativo di Fidenza, si tratta di un ritorno al Piacenza Basket Club dopo la stagione 2015/2016 in Serie C Gold. Per lui esperienze importanti nei settori giovanili di Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana prima di intraprendere una carriera senior vissuta quasi interamente tra Piacenza (Bakery e Piacenza Basket Club), Fiorenzuola e Fulgor Fidenza sempre tra la Serie C e la Serie B. Nell’ultima stagione in Serie B Nazionale alla Fulgor Fidenza, di cui è stato anche capitano, ha viaggiato ad una media di 3,7 punti a partita.