Mister Arnaldo Franzini risolleva il morale del suo Piacenza dopo la sconfitta di Desenzano e in vista della sfida interna di domenica alle 14.30 contro il Cittadella Vis Modena (seconda giornata di ritorno di Serie D): «Abbiamo perso contro una squadra forte, che ha giocato una grande partita soprattutto nella fase difensiva, ma che non è stata dominante. Questo, nonostante il fatto che la nostra prestazione non è stata al livello di quelle precedenti. Domenica rivoglio il mio Piace, aggressivo e dinamico, un brutto cliente per tutti. Ora abbiamo perso un po’ di terreno, ma siamo ancora lì, questo sia chiaro».

Che avversario vi aspetta? «Brutto, difficile: lo avevamo già inserito a ridosso del primissime in estate, ha una difesa con alle spalle tanta Serie C e grande fisicità, ora ha inserito altri giocatori di qualità come Morello e Arrondini. Ma pensiamo a noi che è meglio».