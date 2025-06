Rivoluzione Lyons, salutano in sedici

Prima di lanciarsi a testa bassa nella prossima stagione, che vedrà la Sitav Rugby Lyons impegnata per la settima annata consecutiva in Serie A Elite, la società di Via Rigolli ha voluto salutare e ringraziare i giocatori che hanno militato in maglia bianconera nell’ultimo campionato e che proseguiranno le loro carriere altrove.

Oltre al già annunciato Capitan Bruno, il Lyons salutano altri 15 giocatori che hanno militato in prima squadra nella passata stagione, tra cui vanno sicuramente ricordati i vicecapitani Jacopo Salvetti e Santiago Portillo, e i giocatori militanti da più stagioni in bianconero come Francisco Minervino e Alessio Cocchiaro. A tutti i Leoni va il sentito ringraziamento della società bianconera per la serietà e l’impegno messi in campo, che hanno permesso alla squadra di raggiungere l’obiettivo-salvezza con largo anticipo nell’ultimo campionato.

Jacopo Salvetti



Commosso il saluto di Jacopo Salvetti alla famiglia bianconera, che lo ha potuto salutare in una cerimonia pubblica in cui il seconda linea è stato premiato con una targa speciale dal presidente Guido Pattarini: «Sono stati 5 anni importanti per me, in cui questa società mi ha permesso di crescere professionalmente e personalmente. In queste stagioni sono arrivati grossi successi sul campo e cambiamenti importanti nella mia sfera privata, e senza il sostegno di questa grande famiglia non avrei mai potuto raggiungere quello che ho ora. Saluto con affetto anche i miei ragazzi della squadra Under 18 – di cui Salvetti è stato allenatore negli ultimi 3 anni – con cui siamo riusciti a vincere il campionato Interregionale per salutare al meglio questa avventura. Auguro a loro tutto il meglio e spero di vederli presto in campo a difendere i colori di questa società, a cui lascerò sempre un pezzo del mio cuore».

Santiago Portillo

I giocatori in partenza

Lorenzo Maria Bruno, 10 stagioni e 181 presenze in bianconero

Jacopo Salvetti, 5 stagioni e 74 presenze in bianconero

Santiago Portillo, 4 stagioni e 64 presenze in bianconero

Alessio Cocchiaro, 7 stagioni e 87 presenze in bianconero

Francisco Minervino, 4 stagioni e 57 presenze in bianconero

Santiago Ruiz, 1 stagione e 22 presenze in bianconero

Luciano Torres, 1 stagione e 21 presenze in bianconero

Alessio Dabalà, 1 stagione e 23 presenze in bianconero

Angelo Carones, 1 stagione e 23 presenze in bianconero

Juanrè De Klerk, 1 stagione e 18 presenze in bianconero

Duncan Steenkamp, 1 stagione e 20 presenze in bianconero

Santiago Castro, 1 stagione e 16 presenze in bianconero

Gaspar Russo, 1 stagione e 8 presenze in bianconero

Ruben Liebenberg, 1 stagione e 9 presenze in bianconero

Diego Beletti, 1 stagione e 7 presenze in bianconero

Luca Bellucci, 1 stagione e 6 presenze in bianconero