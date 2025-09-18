Rossi si rialza ancora sui pedali

Una top ten che dà morale. Nell’apertura della nuova settimana di gare della formazione Continental del Team Biesse Carrera Premac c’è lo zampino del piacentino Nicola Rossi.

Martedì scorso il classe 2003 si è messo in evidenza nella ottantaquattresima edizione della Coppa Ciuffenna, gara per Elite e Under 23 andata in scena a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo. Per Rossi, il decimo posto nella corsa vinta per distacco dal russo Ilya Savekin (Pc Baix Ebre Tortosa).

Un piazzamento, quello ottenuto, importante soprattutto per il morale del talento di Pittolo, che quest’anno ha dovuto lottare non poco contro la sfortuna. Dopo il grave incidente in allenamento sulla statale 45 e la successiva lunga riabilitazione, era arrivata un’altra rovinosa caduta, questa volta in gara al Giro di Campania e un nuovo stop.

Pazienza e caparbietà gli hanno permesso di tener duro continuando a pedalare nel panorama dilettantistico.

COPPA CIUFFENNA ELITE-UNDER 23

1 Ilya Savekin (Pc Baix Ebre Tortosa) 163 chilometri 900 metri in 3 ore 53 minuti 38 secondi, media 42,092 chilometri orari, 2 Matteo Gialli (Team Hopplà) a 45 secondi, 3 William Harding (Gran Bretagna, Zappi Racing Team), 4 Alessandro Cattani (Team Technipes #InEmiliaRomagna), 5 Giuseppe De Laurentiis (Aran Cucine Vejus) a 48 secondi, 6 Marco Manenti (Team Hopplà) a 2 minuti e 3 secondi, 7 George Wood (Gran Bretagna, Zappi Racing Team), 8 Piergiorgio Cozzani (Gragnano Sporting Club), 9 Daniil Kazakov (Pc Baix Ebre Tortosa), 10 Nicola Rossi (Team Biesse Carrera Premac).