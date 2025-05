Rossi vuole partire con il botto: in palio il titolo Europeo

La stagione 2025 di motonautica parte con il botto: domani e domenica a Jedovnice (Repubblica Ceca) c'è subito in palio il titolo Europeo della F500. Nemmeno il tempo di rodare i motori e di fare gli ultimi ritocchi che si fa già sul serio.

Il titolo continentale fa gola a tutti: a cominciare dall'attuale detentore (lo slovacco Marian Jung) per continuare con il polacco Marcin Zielinski (campione mondiale) e, perché no, con il nostro Giuseppe Rossi il cui palmares è noto a tutti gli addetti ai lavori. Il pilota caorsano è "carico", difficilmente non si fa trovare pronto ai grandi appuntamenti, sorretto da uno staff di qualità.

Il titolo Europeo si disputa al meglio di quattro manche e può succedere di tutto. Qualche chance in più sicuramente per Zielinski, dominatore nel 2024, ma oltre ai già citati Jung e Rossi, ci sono l'estone Erko Aabrams e lo slovacco Robert Hencz che viaggiano forte, pronti a piazzare la zampata vincente. L'outsider di turno potrebbe essere Attila Havas senza dimenticare il ceco David Loukotka. La rosa dei protagonisti è completata dai bulgari Suvorov e Marinov, dai cecoslovacchi Copak e Hrbacek, dall'eterno Csako e dal britannico Hart. Buona motonautica a tutti.