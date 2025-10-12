Rovigo troppo forte, i Lyons si arrendono 70-10

Giornata difficile per i Lyons a Rovigo nel debutto in campionato si serie A Élite, con i campioni d’Italia che si impongono con 10 mete segnate. Non basta un inizio coraggioso dei Leoni, che segnano i loro 10 punti nel primo quarto di gara: una volta che i rossoblù hanno trovato ritmo e avanzamento i bianconeri non sono riusciti a trovare risposte efficaci, senza nemmeno trovare spazio per costruire situazioni per marcare. Alla fine i due cartellini gialli inflitti ai Leoni a fine primo tempo, a cui si sono aggiunte anche due mete di punizione, hanno tagliato le gambe ai bianconeri, scavando il solco decisivo nella gara.

Non si può rimproverare nulla ai Leoni, che sono anche riusciti a mettere in difficoltà i campioni d’Italia in avvio di gara, aprendo le marcature con Pasini alla prima azione della gara. Ne è seguita una fase di gioco equilibrata, con i Lyons che sono arrivati vicini a marcare anche la seconda meta, svanita per un intercetto di Ferrario che ha portato alla seconda marcatura dei padroni di casa. Da quella azione i Beraglieri hanno preso fiducia, aggiustando progressivamente le situazioni di gioco e prendendo il largo grazie alla superiorità nel punto di impatto nel gioco: all’intervallo Rovigo conduceva per 35-10, con una doppia superiorità numerica frutto di due cartellini e altrettante mete di punizione.

Nella ripresa i Lyons non sono riusciti a rialzare la testa, riuscendo solo a contrastare le azioni del Rovigo senza trovare soluzioni efficaci. Sono arrivate altre 5 segnature e uno score finale di 70-10.

I Lyons sono chiamati a rialzare la testa già da domenica prossima, quando ospiteranno al Beltrametti la prima gara casalinga del loro campionato.

Il tabellino

Campionato Serie A Élite 2025/26, prima giornata

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Lyons 70–10 (35-10)

Marcatori p.t. 1’ m. Pasini tr. Matenga (0-7), 5’ m. Oliver tr. Thomson (7-7),17’ m. Diederich Ferrario tr. Thomson (14-7), 29’ c.p. Matenga (14-10), 32’ m. Thomson tr. Thomson (21-10), 37’ meta di punizione FEMI-CZ Rovigo (28-10), 40’ meta di punizione (FEMI-CZ Rovigo) 35-10; s.t. 43’ m. Vaccari tr. Thomson (42-10), 48’ m. Vaccari tr. Thomson (49-10), 60’ m. Cantini tr. Sante (56-10), 69’ m. Della Sala tr. Sante (63-10), 76’ m. Diederich Ferrario tr. Sante (70-10)

FEMI-CZ Rovigo: Cantini (68’ Gesi); Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Uncini (73’ Fourcade), Bruno; Thomson (55’ Sante), Oliver (55’ Krsul); Casado Sandri, Cosi, Malaspina; Ortis (46’ Ciampolini), Steolo; Bolognini (64’ Swanepoel), Cadorini (46’ Frangini), Leccioli (55’ Della Sala). All. Giazzon

Sitav Lyons: Via G (61’ Solari); Pasini, Conti (55’ Camero), Nalaga, Calosso (61’ Franzoso); Matenga W, Via A; Moretto (cap), Bance; Perazzoli (56’ Baas); Cissè (51’ Bottacci), Cutler; Moretti (61’ Salerno), Scatigna (51’ Maggiore- Scatigna), Libero (8’ Bona). All. Matenga

Arb. Dario Merli

AA1 Luca Bisetto, AA2 Ferdinando Cusano

TMO Giuseppe Vivarini

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 5/5, Sante (FEMI-CZ Rovigo) 3/3; Matenga (Sitav Lyons) 2/2

Cartellini: 37’ cartellino giallo a Cutler (Sitav Lyons), 40’ cartellino giallo a Matenga (Sitav Lyons)

Note: Giornata soleggiata, circa 22°, presenti allo Stadio circa 1200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Sitav Lyons) 0

Player of the Match: Juan Dee Oliver (FEMI-CZ Rovigo)