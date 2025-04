Il piacentino Tommaso Roda protagonista con la maglia azzurra

Se per l’Italia Under 19 il tour in Scozia e Galles dei giorni scorsi ha dato un responso dai due volti, per Tommaso Roda ha invece rappresentato un successo personale. Il trequarti ala del Piacenza Rugby è stato infatti l’unico giocatore ad aver marcato una meta in entrambe le gare. Nella selezione azzurra erano presenti altri due piacentini: Inza Dene, terza linea del Piacenza Rugby e Sebastiano Bolzoni, pilone della Sitav Lyons. «E’ stata una bellissima esperienza – racconta Tommaso Roda, classe 2006 come i suoi compagni piacentini - e non solo a livello agonistico. Abbiamo visitato due città dove il rugby è tenuto in altissima considerazione, inoltre il confronto con due nazionali come Scozia e Galles ci ha aiutato a crescere sotto diversi aspetti, sia nella vittoria che nella sconfitta. In precedenza avevo giocato l’anno scorso contro la Francia e due anni fa contro il Galles nel Sei Nazioni di categoria e ora questo tour. Mi sono divertito e poi ero in compagnia di Inza e Sebastiano, con i quali ho condiviso diversi raduni e partite con la Nazionale: siamo un trio molto affiatato e ci auguriamo di proseguire insieme nel cammino azzurro. Il più possibile».

Nazionale U19, serie A con il Piacenza: una stagione da incorniciare per il giovane piacentino. «Tra qualche settimana ci saranno le convocazioni per il Mondiale Under 20 che si giocherà in Italia (dal 29 giugno al 9 luglio) e ovviamente spero di esserci, così come spero di entrare a far parte dell’Accademia U20 che è stata ricostituita a Parma».